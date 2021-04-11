جدول الأئمة لصلاتي التراويح والتهجد في الحرمين

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، جدول الأئمة لصلاتي التراويح والتهجد خلال ليالي شهر رمضان المبارك 1442 في المسجد الحرام والمسجد النبوي.



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