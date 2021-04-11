7 ملفات بلدية وخدمية بمدينتي البطحاء وسلوى

بحث أمين الأحساء، المهندس عصام الملا، نحو 7 ملفات متعلقة بخطط وأعمال الأمانة لإنجاز وتنفيذ المشاريع التطويرية والخدمية بمدينتي البطحاء وسلوى والهجر التابعة لهما، ضمن جولات المتابعة الدورية لسير العمل البلدي في بلديات وإدارات الأمانة، ووقف ميدانيا على ما يُنفذ من مشروعات خدمية وتطويرية في المدينتين وتوابعهما، والملفات، هي: 1- مناقشة الخطط الآنية والمستقبلية لتنفيذ المشاريع والخدمات البلدية. 2- تقارير الأداء والإنجاز الخدمي للمستفيدين. 3- أعمال النظافة العامة والصيانة الدورية للطرق في المدينتين والهجر التابعة لهما. 4- مشاريع الإصحاح البيئي والمتابعة الرقابية لأنشطة ومنافذ الصحة العامة. 5- الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في إنجاز المهام. 6- الدراسات والخطط المتعلقة بالجانب الاستثماري في مواقع مختلفة من المدينتين. 7- مواصلة الجهود لتطوير كورنيش شاطئ سلوى.



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