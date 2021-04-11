السعودية اليوم / فرق الخدمات الطبية تواصل جولاتها الميدانية لتقديم اللقاح في عددٍ من القطاعات الأمنية



الرياض 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واس

واصلت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم تقديم خدماتها ومبادرتها عبر حملة "الوقاية أمان"، وذلك من خلال القيام بعددٍ من الجولات الميدانية في القطاعات الأمنية لتقديم لقاح فيروس

وشملت الزيارات التي قامت بها فرق متخصصة من الخدمات الطبية،وقيادة قوات حرس الحدود في منطقة تبوك، كما قام فريق طبي من العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالجوف بتقديم اللقاح لمنسوبي الإمارة وقيادة قوات الطوارئ الخاصة، وإدارة دوريات الأمن بالمنطقة.

كما استمرت جولات الفرق الطبية الميدانية للأسبوع الثاني على التوالي في القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع الشمال "نيوم"، حيث تقدم اللقاحات لمنسوبي القوة في عددٍ من المحافظات منها حقل والبدع وشرما.

فيما واصلت المراكز المخصصة لتقديم لقاح فيروس كورونا التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية تقديم اللقاح لجميع الراغبين في الحصول عليه من منسوبي ومنسوبات الوزارة والقطاعات الأمنية وذويهم، بالإضافة للمواطنين والمقيمين الحاصلين على مواعيد مسبقة من خلال تطبيق " صحتي ".

// انتهى //

22:31ت م

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الرياض 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسواصلت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم تقديم خدماتها ومبادرتها عبر حملة "الوقاية أمان"، وذلك من خلال القيام بعددٍ من الجولات الميدانية في القطاعات الأمنية لتقديم لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19).وشملت الزيارات التي قامت بها فرق متخصصة من الخدمات الطبية،وقيادة قوات حرس الحدود في منطقة تبوك، كما قام فريق طبي من العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالجوف بتقديم اللقاح لمنسوبي الإمارة وقيادة قوات الطوارئ الخاصة، وإدارة دوريات الأمن بالمنطقة.كما استمرت جولات الفرق الطبية الميدانية للأسبوع الثاني على التوالي في القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع الشمال "نيوم"، حيث تقدم اللقاحات لمنسوبي القوة في عددٍ من المحافظات منها حقل والبدع وشرما.فيما واصلت المراكز المخصصة لتقديم لقاح فيروس كورونا التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية تقديم اللقاح لجميع الراغبين في الحصول عليه من منسوبي ومنسوبات الوزارة والقطاعات الأمنية وذويهم، بالإضافة للمواطنين والمقيمين الحاصلين على مواعيد مسبقة من خلال تطبيق " صحتي ".// انتهى //22:31ت م0238

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