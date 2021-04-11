السعودية اليوم / اللجنة العلمية لمركز التدريب العدلي تعقد اجتماعها العاشر



الرياض 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واس

عقدت اللجنة العلمية لمركز التدريب العدلي, اليوم عن بعد, اجتماعها العاشر بحضور جميع أعضائها.

وجرى خلال الاجتماع عرض مستهدفات وإستراتيجية المركز التي تضمنت مراجعة الأهداف واستعراض قياس مؤشرات الأداء، وأثر البرامج التدريبية على المتدرب في سلوكه ومهاراته

وسبل تطويرها، ومناقشة آلية وتنظيم عمل اللجنة، وطريقة اعتماد المحاضر بعد عرضها على أعضاء اللجنة لإبداء مرئياتهم، وأساليب عرض التوصيات واتخاذ القرارات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مشروع برنامج تأهيل المحامين وفرص تطوير البرنامج وتعزيز مخرجاته التدريبية لتأهيل المحامي لممارسة المهنة وإسهامه في تحقيق العدالة الناجزة.

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22:03ت م

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