السعودية اليوم / أمانة القصيم تنهي صيانة 450 ألف متر مربع من طرق وشوارع بريدة



بريدة 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واس

أنهت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة منطقة القصيم خلال الربع الأول من العام الحالي 2021م ، صيانة الطبقة الإسفلتية لأكثر من (100) طريق وشارع بمدينة بريدة على مساحة إجمالية تجاوزت (451) ألف متر مربع ، كما جرى تأهيل الأرصفة على مساحة (20) ألف متر مربع موزعة على (10) مواقع متفرقة.

كما تضمنت أعمال الصيانة تنفيذ وإعادة الدهانات الأرضية والتخطيط بطول حوالي (20) ألف متر طولي ، واستبدال عيون القطط بدهانات أرضيه بسماكة عالية لتنبيه وتحذير قائدي المركبات دون التأثير على حركة المركبات.

يأتي ذلك ضمن خطة العمل التي تنفذها الأمانة لصيانة وتأهيل الطرق الرئيسية وشوارع الأحياء ، بهدف رفع كفاءة حالة الطرق والشوارع بمدينة بريدة.

// انتهى //

20:54ت م

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