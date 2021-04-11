التحالف العربي يدمر صاروخا وطائرة مفخخة تجاه جازان

محمد الفلاح - الأحد 11 أبريل 2021

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اعتراض صاروخ وطائرة مسيرة مفخخة أطلقتهما مليشيا الحوثي نحو جازان.



وقال التحالف في بيان اليوم الأحد، إن قواته تمكنت من اعتراض صاروخ وطائرة مسيرة مفخخة أطلقتهما مليشيا الحوثي نحو جازان.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية استهداف السعودية بطائرات دون طيار مفخخة ضاربة بعرض الحائط مبادرة السلام التي طرحتها الرياض لحل الأزمة اليمنية.

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.