شكرا لقرائتكم خبر عن «الثنيان» لـ ”الخليج 365”: «كاوست» قدمت أبحاثًا كثيرة عن «السلالات المتحورة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الحصول على شهادة الجودة الرابعة يؤكد حرص الجامعة على تقديم خدمات متميزة

قال نائب الرئيس لإدارة الشؤون الحكومية في "كاوست" سليمان الثنيان، إن الحصول على شهادة الجودة العالمية الرابعة تأتي من حرص الجامعة لتقديم خدمات متميزة تتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وذلك بعد المساهمات الكبيرة في استقطاب الكفاءات والعقول المتميزة من جميع دول العالم للعمل يداً بيد لبناء الوطن العزيز.

وأكد لـ" اليوم"، أن الأبحاث التي قامت بها الجامعة تتركز على ٤ محاور أساسية، الماء والغذاء والطاقة والبيئة، وانضم مؤخراً لتلك المحاور "الديجتال"، موضحاً أن تلك المحاور تعطي الحلول الملائمة للبيئة.

وأضاف أن الجامعة قدمت عديد من الأبحاث فيما يخص فيروس كورونا منذ بداياته، مؤكداً قطع شوط كبير في الأبحاث لما يخص السلالات المتحورة للفيروس.

جاء ذلك خلال تسلم إدارة الشؤون الحكومية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية شهادة الجودة العالمية الأيزو (9001) والتي تعد معياراً عالمياً لأعلى درجة من الكفاءة والأداء في تقديم الخدمات، ويتم تطبيقها وفق معايير محددة ومخصصة لأنظمة الجودة، ويحدد إطارا لتحسين الجودة لأي منشأة تتطلع إلى تقديم منتجات وخدمات تلبي باستمرار متطلبات وتوقعات العملاء بأكثر الطرق الممكنة كفاءة.

ويشمل نظام إدارة الجودة جميع العمليات والمتطلبات التي تدعم رضا العملاء، كما يخلق التحسين اللازم للعمليات، بالإضافة إلى مساهمتها في برنامج التحول الوطني (2030) والذي يهدف إلى تحقيق التميز الحكومي.