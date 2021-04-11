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التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار رابعة اليوم تجاه السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-11

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار رابعة اليوم تجاه السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار رابعة هذا اليوم تجاه السعودية.
وقال التحالف: إن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرًا إلى أنه تم رصد نشاط عدائي من مناطق سيطرة الميليشيا باستخدام طائرات بدون طيار مفخخة.

 


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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