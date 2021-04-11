شكرا لقرائتكم التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار رابعة اليوم تجاه السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-11
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار رابعة هذا اليوم تجاه السعودية.
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التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار رابعة اليوم تجاه السعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار رابعة هذا اليوم تجاه السعودية.
وقال التحالف: إن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرًا إلى أنه تم رصد نشاط عدائي من مناطق سيطرة الميليشيا باستخدام طائرات بدون طيار مفخخة.
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