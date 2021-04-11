التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار رابعة اليوم تجاه السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار رابعة هذا اليوم تجاه السعودية.

وقال التحالف: إن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرًا إلى أنه تم رصد نشاط عدائي من مناطق سيطرة الميليشيا باستخدام طائرات بدون طيار مفخخة.

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