دول حسمت بداية رمضان 1442 وأخرى تنتظر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-11

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

حسمت العديد من الدول الإسلامية والعربية موعد بداية رمضان 1442، فيما تنتظر عدة دول يوم غد الاثنين لتحري هلال شهر رمضان مرة أخرى؛ نظرًا لعدم ثبوت رؤيته اليوم.

سبب اختلاف رؤية هلال رمضان:

ويعود السبب في اختلاف رؤية هلال رمضان إلى اختلاف بداية شهر شعبان في العديد من الدول، فهناك عدة دول من بينها العراق ومصر وتركيا وتونس بدأت شهر شعبان يوم الأحد 14 مارس، وهناك دول أخرى منها السعودية وإندونيسيا وماليزيا وبروناي وسلطنة عمان والإمارات والأردن وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في إفريقيا بدأت شهر شعبان يوم 15 مارس 2021.

بالتالي فإن الدول التي بدأت شعبان مبكرًا حسمت الموقف اليوم، حيث لم تثبت رؤية هلال رمضان بالتالي أصبحت بداية الشهر الكريم يوم الثلاثاء رسميًّا، فيما لم تتمكن أي من الدول التي بدأت شعبان يوم 15 مارس في حسم الموقف، حيث سيتعين عليها تحري رؤية الهلال غدًا.

الدول التي حسمت بداية رمضان 1442:

وحتى الآن حسمت 7 دول موعد بداية شهر رمضان، حيث سيكون يوم الثلاثاء الموافق 13 إبريل، وهذه الدول هي:

العراق اليمن تركيا تونس لبنان مصر ليبيا

دول تستطلع الهلال غدًا:

أما من بين الدول التي لم تحسم بداية رمضان 1442، وسوف تتحرى هلال رمضان يوم غد الاثنين لتحديد ما إذا كانت بداية الشهر الكريم يوم الثلاثاء أو الأربعاء، فمن بينها السعودية والبحرين وقطر.

وكانت المحكمة العليا السعودية أكدت في وقت سابق اليوم أنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، وستعقد جلسة مساء يوم غد الاثنين ويصدر قرار بهذا الشأن.

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