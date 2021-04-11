السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية : جمع صلاة التروايح والقيام مع صلاة العشاء في جميع مساجد المملكة



الرياض 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واس

أوضحت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن اللجنة المعنية بدراسة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس

وأكدت الوزارة في بيان لها على منسوبي المساجد والجوامع والمصلين باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد من إحضار سجادة خاصة وارتداء الكمامة، وتحقيق التباعد الجسدي والتعاون على البر والتقوى في المحافظة على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله .

// انتهى //

21:25ت م

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الرياض 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسأوضحت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن اللجنة المعنية بدراسة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد بالمملكة من قبل وزارة الصحة، أوصت بأن تُجمع صلاة التروايح والقيام وألا تتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة، وذلك لتقليل مدة وجود المصلين مما يُسهم في الحد من تفشي الفيروس، نظراً للمخاطر التي قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك أثناء وقت الصلوات والتراويح وما يتطلبه الوضع الوبائي حالياً من اتخاذ إجراءات احترازية مشددة في الجوامع والمساجد.وأكدت الوزارة في بيان لها على منسوبي المساجد والجوامع والمصلين باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد من إحضار سجادة خاصة وارتداء الكمامة، وتحقيق التباعد الجسدي والتعاون على البر والتقوى في المحافظة على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله .// انتهى //21:25ت م0227

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