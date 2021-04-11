السعودية اليوم / سمو وزير الثقافة يجتمع مع نظيره العراقي



الرياض 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واس

عقد صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، اليوم اجتماعاً عبر الاتصال المرئي مع معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار بجمهورية العراق الدكتور حسن ناظم.

وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون في المجالات الثقافية بين البلدين، وتعزيز الأسابيع الثقافية المشتركة، إلى جانب توحيد مواقف المملكة والعراق في المنظمات العالمية المهتمة بالشأن الثقافي.

وقدم سمو وزير الثقافة في نهاية الاجتماع، دعوته للمثقفين في جمهورية العراق للمشاركة في الفعاليات الثقافية التي تقيمها المملكة والالتقاء بالمثقفين السعوديين؛ لتبادل الأفكار والتجارب الثقافية والإبداعية.

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21:15ت م

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