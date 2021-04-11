السعودية اليوم / إصابات كورونا في أفريقيا تتجاوز الـ4 ملايين



اديس ابابا 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 ابريل 2021 م واس

سجلت القارة الأفريقية 4340817 حالة إصابة إجمالية بفيروس

وأوضح المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان له اليوم أن القارة الأفريقية سجلت كذلك 3897927 حالة تعافٍ منذ بداية ظهور الفيروس ، مشيرة إلى أن جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر من الدول الأفريقية التي سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة بالقارة.

// انتهى //

21:15ت م

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اديس ابابا 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 ابريل 2021 م واسسجلت القارة الأفريقية 4340817 حالة إصابة إجمالية بفيروس كورونا المستجد , فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 115418 منذ بداية ظهور الفيروس.وأوضح المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان له اليوم أن القارة الأفريقية سجلت كذلك 3897927 حالة تعافٍ منذ بداية ظهور الفيروس ، مشيرة إلى أن جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر من الدول الأفريقية التي سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة بالقارة.// انتهى //21:15ت م0224

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