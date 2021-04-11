السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية تستكمل استعداداتها وتعتمد الخطة الصحية المكثفة خلال شهر رمضان المبارك



عرعر 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واس

أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك للعام ١٤٤٢هـ واعتماد خطة الرقابة الصحية المكثفة خلال الشهر الفضيل.

وتضمنت الخطة توزيع مدينة عرعر وباقي مدن ومحافظات المنطقة إلى عدد من المحاور؛ وذلك لتكثيف أعمال الرقابة وتطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع المنشآت ,بالإضافة لتجهيز مسالخ البلديات بالمنطقة وذلك بمضاعفة أعداد العاملين من أطباء بيطريين وعمال نظافة في المسالخ لرفع مستوى الصحة العامة وضمان جودة الخدمة المقدمة خاصة في ظل زيادة الإقبال على المسالخ خلال الأيام الأولى من الشهر الكريم من قبل المواطنين والمقيمين بالمنطقة.

وركزت أمانة الحدود الشمالية على أعمال النظافة العامة وتفريغ الحاويات وإزالة الأثاث المستعمل من الأحياء بمضاعفة القدرة الترددية للمعدات وزيادة أعداد العمالة وورديات العمل لما يتخلل الموسم من ازدياد في كميات النفايات المنتجة من المنازل والأسواق.

وأوضح أمين المنطقة المهندس شمام الشمري أن الخطة توزعت على فترتين صباحية ومسائية؛ لضمان تغطية الأعمال والخدمات المقدمة طوال اليوم، وقد ركزت الخطة على تنفيذ عدد من الجولات الرقابية والتفتيشية الاستباقية لبعض المنشآت الغذائية؛ للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك بصفة خاصة ,مشدداً بأن لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية تجاه المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات، كما ستُطّبق "البروتوكولات" وضبط المخالفات في الحدائق العامة والملاعب غير المرخصة داخل النطاق العمراني، ومنع موائد الطعام في الأحياء كالإفطار الجماعي وتعليق خدمة البوفيهات في المطاعم خلال شهر رمضان المبارك في إطار دور الأمانة وبلدياتها المرتبطة للحد من انتشار فيروس

وأهاب "الشمري" بالمواطنين والمقيمين بالاتصال بمركز البلاغات الموحد على الرقم “940” أو عبر تطبيق “بلدي” المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملحوظات أو مخالفات بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

// انتهى //

20:33ت م

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عرعر 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسأنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك للعام ١٤٤٢هـ واعتماد خطة الرقابة الصحية المكثفة خلال الشهر الفضيل.وتضمنت الخطة توزيع مدينة عرعر وباقي مدن ومحافظات المنطقة إلى عدد من المحاور؛ وذلك لتكثيف أعمال الرقابة وتطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع المنشآت ,بالإضافة لتجهيز مسالخ البلديات بالمنطقة وذلك بمضاعفة أعداد العاملين من أطباء بيطريين وعمال نظافة في المسالخ لرفع مستوى الصحة العامة وضمان جودة الخدمة المقدمة خاصة في ظل زيادة الإقبال على المسالخ خلال الأيام الأولى من الشهر الكريم من قبل المواطنين والمقيمين بالمنطقة.وركزت أمانة الحدود الشمالية على أعمال النظافة العامة وتفريغ الحاويات وإزالة الأثاث المستعمل من الأحياء بمضاعفة القدرة الترددية للمعدات وزيادة أعداد العمالة وورديات العمل لما يتخلل الموسم من ازدياد في كميات النفايات المنتجة من المنازل والأسواق.وأوضح أمين المنطقة المهندس شمام الشمري أن الخطة توزعت على فترتين صباحية ومسائية؛ لضمان تغطية الأعمال والخدمات المقدمة طوال اليوم، وقد ركزت الخطة على تنفيذ عدد من الجولات الرقابية والتفتيشية الاستباقية لبعض المنشآت الغذائية؛ للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك بصفة خاصة ,مشدداً بأن لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية تجاه المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات، كما ستُطّبق "البروتوكولات" وضبط المخالفات في الحدائق العامة والملاعب غير المرخصة داخل النطاق العمراني، ومنع موائد الطعام في الأحياء كالإفطار الجماعي وتعليق خدمة البوفيهات في المطاعم خلال شهر رمضان المبارك في إطار دور الأمانة وبلدياتها المرتبطة للحد من انتشار فيروس كورونا وأهاب "الشمري" بالمواطنين والمقيمين بالاتصال بمركز البلاغات الموحد على الرقم “940” أو عبر تطبيق “بلدي” المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملحوظات أو مخالفات بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.// انتهى //20:33ت م0216

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