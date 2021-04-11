السعودية اليوم / لبنان تسجل 2213 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واس

سجّلت لبنان 2213 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الوفيات ارتفع إلى 6661 حالة بعد تسجيل 31 حالة وفاة .

// انتهى //

19:58ت م

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بيروت 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسسجّلت لبنان 2213 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 496846 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الوفيات ارتفع إلى 6661 حالة بعد تسجيل 31 حالة وفاة .// انتهى //19:58ت م0213

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