شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية: اتخاذ الإجراءات مع حاوية «الدقيق الفاسد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت أمانة المنطقة الشرقية، اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشركة المالكة للحاوية، التى ظهرت في مقطع فيديو متضمن دقيق غير صالح للاستخدام يتم تجميعه من قبل عمالة وافدة.

وأشارت الأمانة، إلى أنه تم تزويد الجهات الأمنية بمعلومات المركبة لاستدعاء مالكها وعمل اللازم، مشددة على أنها لا تسمح بمثل هذه السلوكيات الفردية وهي مستمرة في تكثيف جولاتها الرقابية الميدانية، مؤكدة أن صحة الإنسان خط أحمر لن يتم التهاون معه.