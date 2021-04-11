شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل/ 30 دقيقة مدة صلاة العشاء والتراويح مجتمعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر وزير الشؤون الإسلامية د.عبداللطيف آل الشيخ تعميماً مفاده (بأنه إشارة إلى برقية وزير الصحة رقم 1643094 المؤرخة في 29 / 8 / 1442هـ ، والتي تضمنت الإفادة بأن اللجنة المعنية بدراسة موضوع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد بالمملكة.

قد أوصت " بأن تجمع صلاة التروايح والقيام والا تتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة، وذلك لتقليل مدة تواجد المصلين مما يساهم في الحد من فرص التفشيات .

نظراً للمخاطر التي قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك أثناء وقت الصلوات والتراويح وما يتطلبه الوضع الوبائي حالياً من اتخاذ إجراءات احترازية مشددة في الجوامع والمساجد لتفادي ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس )