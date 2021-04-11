شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الأحساء يتفقد المشاريع البلدية في البطحاء وسلوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد أمين الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا اليوم، المشاريع التي تنفذها الأمانة بمدينتي البطحاء وسلوى والهجر التابعة لها ، وذلك امتداداً لجولات المتابعة الدورية لسير العمل البلدي في بلديات وإدارات الأمانة.

ووقف الملا على مايُنفذ من مشروعات خدمية وتطويرية في المدينتين وتوابعهما ، إضافة إلى مناقشة الخطط الآنية والمستقبلية لتنفيذ المشاريع والخدمات البلدية وتقارير الأداء والإنجاز الخدمي للمستفيدين وأعمال النظافة العامة والصيانة الدورية للطرق في المدينتين والهجر التابعة لها ومشاريع الإصحاح البيئي والمتابعة الرقابية لأنشطة ومنافذ الصحة العامة ، إضافةً إلى الوقوف على الاحتياجات الفنية والمُساندة ومساعي الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في إنجاز المهام ، والدراسات والخطط المتعلقة بالجانب الاستثماري في مواقع مختلفة من المدينتين ، ومواصلة الجهود لتطوير كورنيش شاطئ سلوى .