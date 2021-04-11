الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-11

عائض القرني يكرم الشاعر السالمي ويُقبل رأسه: هذه قبلة من أجل الوطن

متابعات الخليج 365 - الرياض

كرّم الشيخ الداعية الدكتور عائض القرني، الشاعر علي السالمي، كما أثنى على قصائده التي يمدح فيها الوطن.

قبلة من أجل الوطن

وخلال حفل التكريم، قبل الشيخ عائض القرني رأس الشاعر علي السالمي معلقًا بقوله: “هذه قبلة من أجل الوطن”.

والشيخ عائض بن عبدالله القرني كاتب وشاعر وداعية إسلامي سعودي، وله الكثير من الكتب والخطب والمحاضرات الصوتية والمرئية من دروس ومحاضرات وأمسيات شعرية وندوات أدبية.

أشهر مؤلفات عائض القرني

ويُعد كتاب “لا تحزن” أبرز نتاج القرني المعرفي حيث بيع منه أكثر من عشرة ملايين نسخة.

وُلد القرني بقرية آل شريح بمحافظة بلقرن في 1 يناير 1959 الموافق 1379 هـ. وحصل على الشهادة الجامعية من كلية أصول الدين من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

ثم حصل القرني على الماجستير من جامعة الإمام في الحديث النبوي عام 1408 هـ، ثم على الدكتوراه من جامعة الإمام عام 1423 هـ بعنوان المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم للقرطبي دراسةً وتحقيقًا.

درَّس عائض القرني في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الحديث النبوي مدة 7 سنوات، وشغل منصب الأمين العام لمؤسسة لا تحزن للإعلام والنشر.

شاعر الحزم أشهر شعراء السعودية

أما الشاعر علي بن أحمد بن عبدالرحمن السالمي الشهري، فهو من أشهر شعراء المملكة العربية السعودية، ويُلقب بـ شاعر بني شهر ويلقب أيضًا بـ شاعر الحزم.

بدأ السالمي مسيرته الشعرية في سن مبكرة وهو في السادسة عشرة من عمره، ووجد في بداية حياته الشعرية، منافسة شرسة من شعراء آخرين ولكن بقوة شعره ودعم قبيلته وجماهيره أصبح شاعرًا لا يُشق له غبار ووقف في وجه الخصوم وأبدع في الشعر والمحاورات.



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