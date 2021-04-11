فيديو.. آلية إصدار تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجحت وزارة الحج والعمرة في توفير آلية موحدة للحصول على تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك؛ تحقيقًا للإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر تطبيق توكلنا وتطبيق اعتمرنا، وفق خطوات سهلة وبسيطة.

آلية الحصول على تصاريح العمرة والصلاة:

وتضمنت الآلية الموحدة ما يلي:

تحديد الفترات الزمنية المخصصة للعمرة.

تحديث الطاقة الاستيعابية على مدار الساعة وفقًا لمستجدات الحجز والإلغاء.

تحديث الحجوزات بشكل أسبوعي.

تصريح صلاة العشاء يشمل صلاة التراويح.

يتم استعراض تصاريح العمرة حصرًا عبر تطبيق توكلنا.

تصاريح العمرة في الفنادق المحيطة بالحرم:

وكانت وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” أعلنت إتاحة إمكانية إصدار تصاريح العمرة (فقط دون تصاريح الصلاة في المسجد الحرام) خلال شهر رمضان عن طريق الفنادق المحيطة بساحات المسجد الحرام- من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا- طبقًا للاشتراطات التنظيمية والبروتوكولات الصحية المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن ذلك إضافة إلى ما سبق إعلانه في شأن ضوابط وآليات إصدار تصاريح العمرة والصلاة في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك للراغبين في ذلك ممن تنطبق عليهم الاشتراطات الصحية، وحرصًا منها هي وشركاء النجاح في منظومة خدمات ضيوف الرحمن من القطاع العام والخاص على تيسير أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك عام 1442هـ والإشراف على راحتهم مع الحرص والتأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لضمان سلامة وصحة وأمن قاصدي المسجد الحرام.

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