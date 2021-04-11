وزارة الشؤون الإسلامية : 30 دقيقة مدة صلاة التراويح والقيام والعشاء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، تعميمًا بجمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء، وألا تتجاوز 30 دقيقة في كافة مساجد المملكة.

مدة صلاة التراويح في السعودية

وقال الوزير في تعميم إلى جميع مسؤولي الوزارة وأئمة المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة: إنه إشارة إلى برقية وزير الصحة رقم 1643094 المؤرخة في 29/ 8/ 1442هـ، والتي تضمنت الإفادة بأن اللجنة المعنية بدراسة موضوع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد بالمملكة.

الحد من انتشار كورونا

فقد أوصت بأن تجمع صلاة التراويح والقيام وألا تتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة؛ وذلك لتقليل مدة تواجد المصلين مما يساهم في الحد من فرص التفشيات؛ نظرًا للمخاطر التي قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك أثناء وقت الصلوات والتراويح وما يتطلبه الوضع الوبائي حاليًّا من اتخاذ إجراءات احترازية مشددة في الجوامع والمساجد لتفادي ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

كما نص التعميم بإبلاغ جميع مدراء الفروع وأئمة المساجد والجوامع بالتقيد بمضمونه والتأكيد باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أكدت عليها الوزارة في تعاميم سابقة ومتابعة تنفيذها بكل دقة.

فيما أكدت الوزارة في بيان لها موجه لمنسوبي المساجد والجوامع والمصلين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد من إحضار سجادة خاصة وارتداء الكمامة، وتحقيق التباعد البدني والتعاون على البر والتقوى في المحافظة على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله.

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