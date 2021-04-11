الغذاء والدواء تسحب منتجات القطن الطبي Care Plus

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-11

متابعات الخليج 365 - واس

سحبت الهيئة العامة لـ الغذاء والدواء جميع منتجات القطن الطبي الماص “Care Plus” الذي تنتجه شركة كيربلس للصناعات الطبية CAREPLUS FOR MEDICAL INDUSTRIES، وذلك بسبب عدم تسجيل المنتج.

نصيحة الغذاء والدواء للمستهلكين

ونصحت “الهيئة” المستهلكين بعدم استخدامه، وشراء المنتجات والمستلزمات الطبية من مصادر موثوقة يمكن تتبع مصدرها.

وأوضحت الهيئة أن القطن الطبي الماص عبارة عن ضمادات مصنوعة من القطن، وتستخدم للأغراض الطبية مثل إيقاف النزيف الدموي، ويستلزم تسجيلها في الهيئة للتأكد من مطابقتها وسلامتها.

الإبلاغ عن مشاكل الأجهزة الطبية

ودعت الهيئة للإبلاغ عن حوادث أو مشاكل الأجهزة والمنتجات الطبية عن طريق المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبي أو عن طريق الرقم الموحد 19999.

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