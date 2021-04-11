هل صوم الحوامل يؤدي إلى الولادة المبكرة؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-11

متابعات الخليج 365 - محمد داوود- جدة

أكدت استشارية النساء والولادة الدكتورة فاطمة ميمونة بخش، أن صوم الحامل لا يمهد للولادة المبكرة كما تعتقد بعض النساء؛ إذ إن دورة الحمل هي تسعة شهور تتمها الحامل إلى أن تضع جنينها، وليس هناك أي تأثيرات للصيام من شأنها تبكير فترة الولادة.

لا اختلافات كبيرة:

وقالت في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن هناك دراسة سابقة في هذا المجال كشفت أن احتمالات أن تضع النساء الحوامل اللائي يصمن رمضان حملهن مبكرًا لا تزيد بالمقارنة مع النساء الأخريات اللائي لا يصمن؛ إذ لم يجد الباحثون الذين نشرت نتائجهم بالدورية الدولية لطب التوليد والنساء اختلافات كبيرة بمعدل الولادة قبل الأسبوع السابع والثلاثين من بين 201 امرأة حامل صمن رمضان بالمقارنة مع 201 امرأة لم يصمن.

تجنب الإجهاد البدني:

ودعت بخش السيدات الحوامل الراغبات في صيام الشهر بضرورة استشارة الطبيب لضمان عدم تأثر الجنين بصيام الحامل خلال الشهر؛ فصيام الحامل يتوقف على التقرير الطبي الذي يتضمن حالتها الصحية وإجراء بعض الفحوصات، وفي حال موافقة الطبيب على الصيام فيجب عليها عدم بذل الجهود الكبيرة فترة النهار لتجنب الشعور بالتعب والعطش والإرهاق، والحرص على التواجد في غرف باردة للشعور بالراحة النفسية والجسدية، وفي فترة الإفطار عليها تناول الأطعمة الصحية وتناول السوائل، وتجنب تناول الحلويات بكثرة.

حالات لا ينصحن بالصوم:

وتابعت ميمونة بخش أن هناك بعض الحالات الطبية التي لا ينصح فيها الحوامل بالصيام مثل معاناتهن من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو فقر الدم، كما يتعين على السيدات الحوامل اللواتي يحرصن على الصيام في حال شعورهن بالدوخان والقيء والغثيان وأعراض انخفاض السكر أو ارتفاع ضغط الدم فعليهن كسر الصيام فورًا حتى لو كان باقيًا على الإفطار وقت بسيط؛ حفاظًا على سلامة صحتها.



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