شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: اللقاح لمنسوبي ومنسوبات التعليم قبل العام الدراسي 1443 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تفقّد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم مركز تقديم لقاحات كوفيد 19 بمقر الوزارة بالرياض، بحضور مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد.

واطلع خلال الجولة على التجهيزات الصحية والفنية للمركز، وإجراءات أخذ اللقاح لمنسوبي الوزارة؛ وفق آلية منظمة لعملية التسجيل، وجدول زمني للحضور، كما التقى خلال الجولة الموظفين أثناء تلقي اللقاح، مقدماً لهم الشكر على مبادرتهم، ومتمنياً لهم الصحة والسلامة.

وقدّم وزير التعليم عظيم الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على إتاحة اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين للوقاية من فايروس كورونا، مؤكداً أن المملكة حققت نجاحات كبيرة ومتواصلة في التعامل مع الجائحة على كافة الأصعدة، منوهاً بالجهود التكاملية لوزارة التعليم مع قطاعات الدولة ومؤسساتها.

وقال آل الشيخ: «إن وجود مركز لتقديم اللقاحات بمقر الوزارة يأتي ضمن خطة الوزارة لأخذ اللقاح لمنسوبي التعليم قبل بداية العام الدراسي القادم 1443، وذلك حرصاً على العودة الطبيعية وسلامة المجتمع، وانتظام العملية التعليمية، داعياً أفراد المجتمع ومنسوبي التعليم بأخذ الخطوة وتلقي اللقاح».

يُذكر أن إدارات التعليم في المناطق والمحافظات أعلنت وجود مراكز لتقديم لقاح فايروس كورونا لمنسوبيها داخل مقراتها، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.