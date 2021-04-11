شكرا لقرائتكم خبر عن أمين منطقة تبوك يقف على المشاريع البلدية للأمانة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تفقد أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ مشاريع الأمانة الجاري تنفيذها حالياً بمدينة تبوك، إذاطلع خلال الجولة على سير العمل في مشروع استكمال نفق طريق الملك عبدالله مع تقاطع طريق الملك فهد، ومشروع استكمال نفق طريق الملك خالد مع تقاطع طريق الملك فهد، وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لإنهاء المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة مع مراعاة تطبيق جميع معايير الجودة في التنفيذ، لافتاً النظر إلى أن هذه المشاريع ستنعكس بشكل إيجابي على خارطة التنمية في المنطقة، وأن هناك العديد من المشاريع التنموية الجاري تنفيذها بالمنطقة.

واطلع «آل محفوظ» على ما تم تنفيذه في مشروعي إنشاء بلدية الشمال وبلدية الجنوب، وعلى سير العمل في الحديقة المركزية التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 75% وتقع في الجزء الجنوبي من مدينة تبوك، على مساحة تتجاوز المليوني متر مربع.

وشكر آل محفوظ أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود على الحث الدائم لتنفيذ المشاريع وفق الخطط والجداول الزمنية المحددة لها، منوهاً بالوقت ذاته بدعم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل وحرصه على هذه الزيارات الميدانية والوقوف على احتياجات المنطقة لتلبيتها وتذليل كافة العوائق التي تواجه الأمانة في تنمية المرافق كافة.

وشكر «آل محفوظ» في الختام الجميع على الجهود المبذولة لتطوير وتنمية مدينة تبوك، ما سينعكس إيجابا على تقديم خدمات تنموية عالية الجودة لأهالي المدينة وزائريها.