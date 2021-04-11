«أنسنة الفن» تضفي طابعا جماليا على شوارع القطيف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لإضفاء طابع جمالي على الأماكن العامة والحيوية، أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، مبادرة «أنسنة الفن» بصفوى في محافظة القطيف، بمشاركة عدد من المواهب في مجال الرسم الجرافيتي. وتسعى المبادرة التي تأتي في إطار جهود البلدية لتحسين المشهد الحضري إلى أنسنة المساحات الاسمنتية في الحدائق والمماشي وتجميلها، من خلال إعادة دهانات الأسوار الحديدية والاسمنتية والمحولات الكهربائية، وإزالة الكتابات المشوهة عن الجدران، ورسم الجداريات الإبداعية التي تمنح المكان حيوية وجمالا بصريا، إضافة إلى نشر ثقافة الوعي بقيمة الأعمال الفنية ودورها في تنمية حس انتماء الإنسان للمكان، ومساهمتها في الارتقاء بمستوى الذوق العام وتعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه الأماكن العامة بوصفها مكتسبات وطنية، ودعم مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الفنية ذات البعد الجمالي.



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