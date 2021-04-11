إيقاف 62 مواطنا ومقيما لارتكابهم مخالفات رعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 62 مخالفا لنظام البيئة، منهم 51 مواطنا، و11 مقيما من الجنسيات السودانية واليمنية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي 2396 رأسا من الإبل في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، حاثا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض.



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