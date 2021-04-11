اتفاقيات تمنح شركات تعليمية الاعتماد المدرسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي «تميز»، أمس اتفاقيات تعاون جديدة مع شركات تعليمية (أهلية وعالمية) تقدمت بطلب الحصول على الاعتماد المدرسي لعام 2021م، وذلك بحضور رئيس الهيئة الدكتور حسام زمان، والرؤساء التنفيذيين لشركات تعليمية، بمقر الهيئة بالرياض. وهدفت الاتفاقيات إلى إتاحة الفرصة للشركات التعليمية بالتسجيل واستخدام المنصة الالكترونية الخاصة بهيئة تقويم التعليم والتدريب لإجراء التقويم الذاتي، والاستفادة من البرامج التعريفية التي تقيمها الهيئة، الخاصة بالتقويم والاعتماد المدرسي وفقا للمعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيئة.



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