عائد مادي مجز.. أبرز مميزات طب الأسنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد مجال طب الأسنان أحد فروع الطب المتخصصة في أمراض الفم والفك والأسنان، ويحظى بإقبال كبير من قبل أفراد المجتمع بمختلف الأطياف والفئات العمرية، مما يوفر فرصا وظيفية ذات مدخول جيد لخريجي هذا التخصص.

«مكة» رصدت عددا من الوظائف المرتبطة مباشرة بتخصص طب الأسنان والمهارات المهمة التي تحتاجها لتقديم السيرة الذاتية.

خيارات العمل وظائف

مرتبطة بالمجال مباشرة:







صحة الأسنان



فني أسنان



معالج أسنان



طبيب أسنان



وظائف تستفيد من التخصص:





ممارس تحسين الصحة



مدير الخدمات الصحية



محاضر التعليم العالي



مندوب مبيعات طبية



معلمة في مدرسة ابتدائية



كاتب علوم



مدرس في مدرسة ثانوية



فني مختبر التدريس



ملاحظة: تذكر أن عددا من أصحاب العمل يقبلون الطلبات المقدمة من الخريجين الذين يحملون أي مادة دراسية؛ لذلك لا تقصر بحثك على الوظائف المدرجة هنا.

مهارات مهمة في السيرة الذاتية

يساعدك تخصص طب الأسنان على تطوير المهارات في:





المهارات الإدارية والتنظيمية لتشغيل عيادة طب الأسنان



المهارات التحليلية وحل المشكلات للمساعدة في الوصول إلى القرارات السريرية



القدرة على العمل وقيادة فريق متعدد المهارات بشكل فعال



مهارات الاتصال اللفظي والكتابي، التي جرى تطويرها من المواضع والمهام المتكاملة.





التفكير الاستدلالي ومهارات الاستنتاج



استخدام الأجهزة الطبية الدقيقة



القدرة على العمل المكتبي



ملاحظة: المهارات المذكورة ليست الوحيدة بإمكان الإنسان أن يطور من نفسه دوما ويحمل مهارات أخرى مميزة.

الإيجابيات





التمتع بمكانة رفيعة في المجتمع



دخل عال



العمل للحساب الخاص



مساعدة الناس



العيوب





تعب وإرهاق



دراسة طويلة



التعرض للعدوى



مجالات العمل





الجمعيات الخيرية الصحية الوطنية والعالمية



المستشفيات الخاصة



التدريس والتعليم



القوات المسلحة



الجامعات ومؤسسات البحوث السريرية.



ملاحظة: المجالات المذكورة ليست الوحيدة، تذكر أنه بإمكانك دوما العمل حيثما تريد.

المعايير

1 المهارات والواجبات المذكورة هي بعض ما في المجال وليس جميعها

2 المحتوى مأخوذ من مواقع علمية مهتمة بالتوظيف ومواقع جامعات

3 تم الرجوع إلى 6 مصادرلتنوع المحتوى

4 جميع المعلومات مأخوذة من نفس المصادر لضمان الوحدة

5 استبعاد بعض التخصصات والمجالات غير الموجودة في السعودية

6 أخذ التخصصات التي اتفقت عليها المراجع