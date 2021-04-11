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"الفلك الدولي": تحري رؤية الهلال مرة أخرى غدًا.. وتحديد غرة رمضان وفقًا للنتيجة

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الرياض - محمد عبدالله - لتحديد ما إذا كان أول الشهر يوافق الثلاثاء والأربعاء..

أعلن "مركز الفلك الدولي" أنه سيتم تحري رؤية هلال شهر رمضان مرة أخرى مساء غد الإثنين في عدد من الدول.

وقال المركز: بناءً على نتيجة تحري الرؤية؛ سيتم تحديد أول شهر رمضان يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء.

في سياق متصل، أكد خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق، تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم الأحد، لافتًا إلى أن العمليات الحسابية تشير إلى أن غرة الشهر الكريم ستكون بعد غد الثلاثاء. 

وعبر حسابه على "تويتر"، قال الزعاق: تعذرت رؤية هلال شهر رمضان في مرصد "تمير".

وفي وقت سابق، قال الزعاق: مساء هذا اليوم الأحد لا يمكن أن يُرى هلال شهر رمضان في أي بقعة من العالم، والعمليات الحسابية تشير إلى أن غرة رمضان يوم الثلاثاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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