"الفلك الدولي": تحري رؤية الهلال مرة أخرى غدًا.. وتحديد غرة رمضان وفقًا للنتيجة

أعلن "مركز الفلك الدولي" أنه سيتم تحري رؤية هلال شهر رمضان مرة أخرى مساء غد الإثنين في عدد من الدول.

وقال المركز: بناءً على نتيجة تحري الرؤية؛ سيتم تحديد أول شهر رمضان يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء.

في سياق متصل، أكد خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق، تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم الأحد، لافتًا إلى أن العمليات الحسابية تشير إلى أن غرة الشهر الكريم ستكون بعد غد الثلاثاء.

وعبر حسابه على "تويتر"، قال الزعاق: تعذرت رؤية هلال شهر رمضان في مرصد "تمير".

وفي وقت سابق، قال الزعاق: مساء هذا اليوم الأحد لا يمكن أن يُرى هلال شهر رمضان في أي بقعة من العالم، والعمليات الحسابية تشير إلى أن غرة رمضان يوم الثلاثاء.

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