طقس الإثنين: سحب رعدية ممطرة على 7 مناطق في المملكة

توقّع "المركز الوطني للأرصاد" الأحوال الجوية ليوم غد الإثنين، لافتًا إلى أن الفرصة مهيأة لتكّون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 7 مناطق.

وفي بيان، عبر موقعه الرسمي، قال "المركز": بمشيئة الله تعالى؛ لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم ونجران) كذلك على أجزاء من مرتفعات (جازان، عسير والباحة).

وحسب "الوطني للأرصاد" يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على أجزاء من غرب ووسط وشرق المملكة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر "الوطني للأرصاد" أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين20-46 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 18-38 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الإثنين:

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