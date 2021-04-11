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بالأرقام.. 5 مناطق تتصدر إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

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الرياض - محمد عبدالله - الرياض في المقدمة بـ362حالة ..

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق ، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس " المستجد" خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة362 إصابات جديدة؛ تلتها مكة المكرمة بـ147حالة، ثم الشرقية 138 حالة، فمنطقة عسير 28حالة، والمدينة المنورة 27 إصابة. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وسجلت منطقة تبوك 21 حالة، ثم كل من (جازان والقصيم) 19 حالة، وحائل 18، ثم الشمالية 6 إصابات، وكل من (الجوف ونجران) 5 حالات جديدة. وجاءت الباحة في المرتبة الأخيرة بواقع 4 إصابات جديدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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