بالأرقام.. 5 مناطق تتصدر إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا المستجد" خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة362 إصابات جديدة؛ تلتها مكة المكرمة بـ147حالة، ثم الشرقية 138 حالة، فمنطقة عسير 28حالة، والمدينة المنورة 27 إصابة. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وسجلت منطقة تبوك 21 حالة، ثم كل من (جازان والقصيم) 19 حالة، وحائل 18، ثم الشمالية 6 إصابات، وكل من (الجوف ونجران) 5 حالات جديدة. وجاءت الباحة في المرتبة الأخيرة بواقع 4 إصابات جديدة.

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