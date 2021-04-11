تعذر رؤية هلال رمضان في مرصدي حوطة سدير وتمير

كشفت مصادر عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان في في مرصدي حوطة سدير وتمير، مساء اليوم الأحد وفقًا لما ذكرته الإخبارية

من جانبها قالت المحكمة العليا إنه لم يرد إلينا ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة مشيرة إلى عقد جلسة مساء يوم غد الاثنين لإصدار قرار بهذا الشأن.

فيما أعلن مركز الفلك الدولي أنه سيتم تحري رؤية هلال شهر رمضان مرة أخرى مساء غد الإثنين في عدد من الدول.

وقال المركز: بناءً على نتيجة تحري الرؤية؛ سيتم تحديد أول شهر رمضان يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء.