الوزير آل الشيخ: لغة الأرقام تعبّر عن نجاح التعليم عن بُعد في المملكة

أكد وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأحد، أن لغة الأرقام تعبّر عن نجاح التعليم عن بُعد في المملكة، واستشراف المستقبل برؤية طموحة.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير فعاليات (ملتقى التعليم عن بُعد ـ التطلعات المستقبلية وفرص التطوير)، عبر الاتصال المرئي، بحضور نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري.

وشارك في الملتقى عدد من رؤساء الجامعات والمهتمين بمستقبل التعليم عن بُعد، وصُناع القرار والخبراء والقيادات الأكاديمية والتعليمية من داخل المملكة وخارجها.

وقال آل الشيخ: نستحضر اليوم في ملتقانا كل ما حققه التعليم عن بُعد في المملكة من نجاحات كبيرة في التعامل مع الجائحة، وتحويلها إلى قصة نجاح للوطن بلغة الأرقام، التي أصبحت شاهدة على منجز سعودي فريد ومنافس عالميا يتمثل في منصة مدرستي، و23 قناة تعليمية هي الأكثر عددًا على مستوى العالم، إلى جانب تجارب رائدة ومميزة في استخدام المنصات التعليمية الأخرى في الجامعات، والعمل المتواصل في بناء إنسان قادر على التكيّف مع الظروف والتحديات، ومنظومة تعليمية تعمل بكفاءة عالية، وتكامل مع الجهود الوطنية.

وأضاف أن الملتقى يحظى بمشاركة نخبة من المهتمين بمستقبل التعليم الإلكتروني؛ لمناقشة التحولات العالمية في التعليم عن بُعد؛ لرسم خارطة واضحة تستشرف المستقبل، واستثمار الموارد، وتعزيز الشراكات، وتمكين رواد الأعمال في مجالات التقنية والتعليم من الإسهام في تحقيق أهداف رؤية 2030.

ودعا آل الشيخ، جميع المشاركين في الملتقى للخروج بتوصيات ونتائج تصنع رؤية مستقبلية واضحة للتوسع في التعليم عن بُعد في المنظومة التعليمية، وتحقق استدامته بجودة عالية، ومرونة قياسية تسهم في رفع كفاءة الإنفاق.

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