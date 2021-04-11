جدة.. 332 جولة رقابية على الواجهات البحرية ورصد 44 مخالفة لإجراءات كورونا

نفذت الفرق الميدانية بأمانة جدة 332 جولة رقابية وأعمال نظافة وتعقيم على الواجهات البحرية خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، لمنع انتشار فيروس "كورونا المستجد"، ورصدت خلالها 44 مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن "الإدارة العامة للمرافق والواجهات البحرية استنفرت جهودها الميدانية من خلال توفير فرق رقابية لمتابعة الامتثال للائحة الحد من التجمعات، وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي بين مرتادي وزائري الواجهات البحرية، إلى جانب تعزيز الوعي للالتزام بالإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشاره".

وتأتي هذه الجولات ضمن خطط وضعتها أمانة جدة لشمل واجهات جدة البحرية في "الكورنيش الشمالي وشاطئ السيف وممشى شارع فلسطين والكورنيش الأوسط"، مستعينة بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف المواقع على فترات منتظمة.

بالإضافة إلى القيام بعمليات مُكثفة في مُختلف المرافق الخاصة بأماكن الجلوس وألعاب الأطفال، وتوفير فرق ميدانية لتنظيف وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات.

وأكدت أمانة جدة مواصلة الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة لامتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.

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