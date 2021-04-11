الجامعات تشارك بـ30 مركزا للقاحات كورونا على مستوى المملكة

أكد المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي بوزارة التعليم، طارق الأحمدي، أن المستشفيات الجامعية تشارك في تقديم اللقاحات من خلال تواجد أكثر من 30 مركزًا في الجامعات السعودية.

وأشار الأحمدي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة أخر المستجدات فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة، إلى أن المستشفيات الجامعية يتواجد بها أكثر من 139 طبيبًا و379 ممرضًا وأكثر من 500 من الكوادر الفنية والإدارية.

وأوضح متحدث التعليم الجامعي، أن المستشفيات الجامعية منذ بداية جائحة كورونا تسهم في تقديم الرعاية للمرضى كجزء من التكامل الذي تقدمه وزارة التعليم مع الجهود الوطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي، أن إدارات التعليم في كل المناطق والمحافظات قامت بتوفير مراكز لتقديم اللقاحات حسب التوجيهات بالتنسيق مع القطاعات الصحية المختلفة.

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