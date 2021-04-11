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بالفيديو.. «التعليم» تطالب الطلاب بعدم الحضور إلى الجامعات عند ظهور أعراض كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - إجراء الاختبارات في وقت لاحق..

أهابت وزارة التعليم، اليوم الأحد، بالطلاب عدم الحضور إلى الجامعات عند ظهور أعراض المستجد. 

وخلال مؤتمر صحفي، قال المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي بوزارة التعليم طارق الأحمري: نهيب بجميع الطلاب والطالبات عدم الحضور للجامعات حال مخالطة حالة مصابة أو ثبتت إصابتها أو في حال كان الطالب يعاني أعراض الفيروس أو الاشتباه، ويجب حينها إجراء الفحص، على أن تقوم الكلية بالتنسيق لإجراء اختبار لاحق وفقًا للإجراءات النظامية؛ وذلك حرصًا على الجميع في الحرم الجامعي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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