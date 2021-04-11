بالفيديو.. «التعليم» تطالب الطلاب بعدم الحضور إلى الجامعات عند ظهور أعراض كورونا

أهابت وزارة التعليم، اليوم الأحد، بالطلاب عدم الحضور إلى الجامعات عند ظهور أعراض كورونا المستجد.

وخلال مؤتمر صحفي، قال المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي بوزارة التعليم طارق الأحمري: نهيب بجميع الطلاب والطالبات عدم الحضور للجامعات حال مخالطة حالة مصابة أو ثبتت إصابتها أو في حال كان الطالب يعاني أعراض الفيروس أو الاشتباه، ويجب حينها إجراء الفحص، على أن تقوم الكلية بالتنسيق لإجراء اختبار لاحق وفقًا للإجراءات النظامية؛ وذلك حرصًا على الجميع في الحرم الجامعي.

فيديو | #التعليم الجامعي: نهيب بالطلاب عدم الحضور للجامعات عند ظهور أعراض #كورونا#الإخبارية pic.twitter.com/tHLSqS7Wfh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 11, 2021

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