مصادرة كميات من الأسماك والخضراوات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في جدة

كثفت أمانة العاصمة المقدسة حملاتها الرقابية على سوق السمك المركزي بالكعكية؛ ضمن الجهود التي تبذلها لمتابعة كل ما يتعلق بالصحة العامة والتأكد من سلامة كل ما يعرض للبيع وصلاحياته للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت الأمانة، أن الجولات الميدانية على سوق السمك المركزي نتج عنها مصادرة 67 كجم من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك، إضافة إلى رصد عدم التقيد بالاشتراطات الصحية اللازمة؛ حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

كما نفذت الأمانة حملات رقابية على الباعة الجائلين المخالفين بعدد من المواقع ضمن نطاق البلدية الإشرافي، أسفرت عن مصادرة 285 كجم من الخضراوات والفواكه تم تسليمها لجمعية حفظ النعمة، بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



إضافة إلى ضبط سيارة لبيع الآيس كريم غير مرخصة ومخالفة للأنظمة واللوائح؛ حيث تمت مصادرة السيارة وتطبيق الجزاءات والغرامات النظامية.

وواصلت الفِرق الرقابية بالأمانة جولاتها لمتابعة الظواهر السلبية على مواقع حجز السيارات بطريق الليث، بمشاركة الجهات الأمنية ووحدة الذبح، أسفر عنها مصادرة بعض الخيول التي تستغلها عمالة وافدة بغرض تأجيرها بطرق مخالفة؛ حيث تم تسليمها إلى إدارة وحدات الذبح بالأمانة ليتم حجزها بحكم الاختصاص، واتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

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