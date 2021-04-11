المحكمة العليا: لم يرد إلينا ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان

صدر عن المحكمة العليا بيان قالت فيه: إنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان. وقالت المحكمة في بيانها: بناءً على ما أعلنته المحكمة العليا بشأن ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ، فقد عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة، وللأسباب التي أشارت إليها المحكمة في إعلانها، ستعقد جلسة مساء يوم غدٍ الاثنين، وتصدر قراراً بهذا الشأن، وسيتم إعلانه حسب المتبع.



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