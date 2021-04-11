عمرة واحدة فقط في رمضان للمحصنين

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، في بيان لها اليوم، أنه يمكن للمستفيد أداء مناسك العمرة مرة واحدة في شهر رمضان المبارك.
وكانت وزارة الحج والعمرة قد أكدت في وقت سابق أنه يمكن إصدار تصاريح العمرة بعد 15 يوما من إصدار التصريح السابق، في حين أنه يمكن إعادة إصدار التصريح مجددا في حينه لمن قام بإلغاء تصريحه دون أداء العمرة، قبل أن تعود لتعلن عبر حسابها المخصص لخدمة المستفيدين في «تويتر» أن أداء العمرة في شهر رمضان المبارك يكون مرة واحدة فقط.
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