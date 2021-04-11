4.1 مليارات تكلفة 41 مشروعا مائيا بمكة المكرمة

دشن مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم، بحضور محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد، ووزيرالبيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، 29 مشروعًا مائيًا وبيئيًا وتحلية بتكلفة مالية تجاوزت 1.8 مليار ريال، لخدمة أكثر من 3.9 ملايين مستفيد في العديد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة.

ووضع الفيصل حجر الأساس لـ12 مشروعًا تنمويًا لخدمات المياه والصرف الصحي وتحلية المياه في عدد من مدن ومحافظات المنطقة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 2.3 مليار ريال.

كما شهد أمير المنطقة أيضا توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المياه الوطنية، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست»، للتعاون ونقل المعرفة في برامج بحثية تشمل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين في مجالات تقنيات المعالجة الصحية، ومثل شركة المياه الوطنية في مراسم توقيع مذكرة التفاهم نائب الرئيس للمشاريع والخدمات الفنية المهندس منصور بن محمد أبوثنين، فيما مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية البروفيسور ماثيو فرانسيس ماكابي.

جدة

12 مشروعا يخدم أكثر من 192 ألف مستفيد

- 4 مشروعات منها خطوط مياه داعمة.

- شبكات فرعية بأطوال تجاوزت 131 كيلومترا.

- تنفيذ وتشغيل 8 مشروعات لشبكات وتوصيلات الصرف الصحي المنزلية في 22 حيا.

مكة المكرمة

- تأهيل وتطوير محطة الضخ الرئيسة لتحسين الكفاءة التشغيلية.

- مشروعات لزيادة نسبة التغطية بالخدمات البيئية، شملت تنفيذ توصيلات صرف صحي منزلية،

- ربط أكثر من 12400 عقار بالشبكة العامة والخطوط الناقلة لمحطات المعالجة البيئية في حدا وعرنة.

الطائف

- مشروعان مائيان لتعزيز خدمات إيصال مياه الشرب إلى المستفيدين.

- زيادة نسبة التغطية في محافظة الطائف.

- تنفيذ وتشغيل مشروعين تضمنا خطوط نقل المياه المحلاة وشبكات التوزيع في 10 أحياء.

- 6 مشروعات لزيادة نسبة التغطية بالخدمات البيئية في محافظة الطائف.

القنفذة

- تنفيذ 5 مشروعات أخرى في محافظات القنفذة وثول ورنية ومركز الغريف.

- تنفيذ خزان تشغيلي وشبكات مياه بأطوال تجاوزت 220 كيلو مترًا طوليا.

- توصيلات مياه منزلية تجاوز عددها 4800 توصيلة منزلية لخدمة أكثر من 93 ألف مستفيد جديد.

مشاريع أخرى

1. مشروع استبدال محطة تحلية الشعيبة (1) بتقنية التناضح العكسي.

2. مشروعات الشركة الوطنية للمياه وتشمل:

- تنفيذ شبكة مياه المظيلف.

- تنفيذ الخطوط الناقلة لمياه الشرب من الخزان الإستراتيجي إلى الخزانات العالية بمحافظة تربة.

- تنفيذ شبكة مياه محافظة الليث.

- إنشاء شبكة الصرف الصحي.

- 3 محطات رفع في مدينة الليث.

- تشييد محطتي المعالجة بمحافظتي الليث والقنفذة.

- تنفيذ محطة الرفع وخط تصريف الصرف الصحي برابغ.

- تنفيذ وإنشاء شبكة الصرف الصحي بمدينة الطائف.

- مشروع شبكة المياه بأحياء سلطانة والمضباع في الطائف