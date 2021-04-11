السعودية اليوم / فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف في منطقة نجران ينهي استعدادته لشهر رمضان بخطه ميدانية توعوية متكاملة



نجران 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واس

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة نجران الاستعداد لتنفيذ خطته الميدانية والتوعوية لشهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٢ هـ، وذلك بتكثيف العمل الميداني في مدينة نجران ومحافظات ومراكز المنطقة .

وتهدف الخطة إلى تكثيف حضور فرق الهيئة والتمركز في الأسواق والحدائق والأماكن العامة والمجمعات التجارية ، ونشر المحتوى التوعوي عن فضل شهر الصيام في جميع الوسائل المتاحة في الأسواق والأماكن العامة، والأعمال الواجبة والمستحبة في الشهر الفضيل، والتنبيه لأداء الصلاة جماعة في أوقاتها، وتقديم النصح والتوجيه ، ومعالجة ما قد يظهر من مخالفات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وشدد المدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران سعيد بن مشبب القحطاني على الأعضاء الميدانيين بأهمية القيام بالعمل وأداء المهام المناطة بهم وفق الأنظمة والتعليمات، لتحقيق تطلعات القيادة -حفظها الله-.

// انتهى //

19:55ت م

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