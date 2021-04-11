السعودية اليوم / تونس تسجل 1460 حالة إصابة جديدة بكورونا و56 حالة وفاة جديدة



تونس 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واس

سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 1460 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم أنه تم رصد الحالات إثر إجراء 5825 تحليلا مخبريا، مشيرا إلى أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 270297 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 9235 حالة وفاة منذ بداية ظهور الفيروس في شهر مارس 2020 .

// انتهى //

19:12ت م

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تونس 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسسجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 1460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و56 حالة وفاة جديدة .وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم أنه تم رصد الحالات إثر إجراء 5825 تحليلا مخبريا، مشيرا إلى أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 270297 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 9235 حالة وفاة منذ بداية ظهور الفيروس في شهر مارس 2020 .// انتهى //19:12ت م0201

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