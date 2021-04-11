السعودية اليوم/ مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع يقر إعفاء تذاكر الأفلام المحلية من المقابل المالي



الرياض 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واس

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع اليوم اجتماعه الرابع عشر برئاسة معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس.

وجرى خلال الاجتماع الموافقة على تعديل لائحة تنظيم العرض السينمائي لتكون أكثر مرونة بشكل يسهم في تعزيز القطاع ويسهل ويدعم منتجي الأفلام السينمائية المحليين والفنانين وصُناع المحتوى المحلي، وذلك بالموافقة على إعفاء الأفلام المحلية من أي مقابل مادي على التذاكر في مختلف صالات العرض في مناطق المملكة.

كما أقر مجلس الإدارة تخفيض المقابل المالي المقتطَع للهيئة من كل تذكرة ليكون ثلاث فئات حسب المناطق 15%، و10%، و5% وذلك بدلاً عن المقابل المالي المقتطَع سابقاً البالغ 25% لتمكين تطوير صناعة السينما وتعزيز وصولها لكل المواطنين والمقيمين وتيسيراً على المستثمرين.

وفي ختام الاجتماع أعربت الرئيس التنفيذي للهيئة المكلف إسراء منصور عسيري عن شكرها وتقديرها لمعالي رئيس مجلس الإدارة وزير الإعلام المكلف على ما تجده الهيئة من دعم مستمر في ظل الحكومة الرشيدة للارتقاء بقطاع الإعلام.

يذكر أنه يشارك في عضوية مجلس إدارة الهيئة ممثلو عدد من الجهات الحكومية وقطاع الأعمال وهم: وزارة الداخلية، ووزارة الثقافة، ووزارة المالية، ووزارة التجارة، ووزارة المالية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وممثلون من قطاع الأعمال.

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19:00ت م

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