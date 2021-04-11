

مقديشو 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واس

دعا كل من الصومال والأمم المتحدة اليوم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من تأثير الجفاف المتفاقم، وسط نزوح أكثر من 116 ألف شخص بسبب النقص الحاد في المياه منذ أكتوبر 2020.

وحذرت الحكومة الصومالية والمجتمع المدني في بيان مشترك أصدروه اليوم من توقعات بارتفاع مستويات نزوح السكان في الأسابيع والأشهر المقبلة.

ودعت وزيرة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث خديجة ديري المانحين إلى دعم الشعب الصومالي والتبرع بسخاء من أجل استجابة سريعة للتخفيف من آثار الجفاف، مشيرة إلى أن بلادها تواجه انعدام أمن غذائي وسوء تغذية ونزوح السكان، فضلا عن تفشي المرض على نطاق واسع.

// انتهى //

18:56ت م

0198





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصومال والأمم المتحدة تدعوان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من آثار الجفاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.