السعودية اليوم / فرع الشؤون الإسلامية بنجران ينهي استعداداته لاستقبال المصلّين خلال شهر رمضان المبارك



نجران 29 شعبان 1442هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واس

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران استعداداته لاستقبال المصلّين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بتهيئة الجوامع والمساجد بالمنطقة بما يتماشى مع التدابير الوقائية والاحترازية والبروتوكولات الصحية للحد من تفشي فيروس

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن الجاهزية اشتملت على أعمال الصيانة والتكييف، وضبط مكبرات الصوت، مع ضرورة تطبيق الإجراءات التي تحقق التباعد بين المصلين.

//انتهى//

18:53ت م

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نجران 29 شعبان 1442هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسأنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران استعداداته لاستقبال المصلّين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بتهيئة الجوامع والمساجد بالمنطقة بما يتماشى مع التدابير الوقائية والاحترازية والبروتوكولات الصحية للحد من تفشي فيروس كورونا وأوضح المدير العام لفرع الوزارة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن الجاهزية اشتملت على أعمال الصيانة والتكييف، وضبط مكبرات الصوت، مع ضرورة تطبيق الإجراءات التي تحقق التباعد بين المصلين.//انتهى//18:53ت م0196

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