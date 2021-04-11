جامعة الملك فهد للبترول والمعادن القبول والتسجيل والإجراءات للتقديم

تداولت مواقع السوشيال ميديا تساؤلات الجميع عن كيفية الالتحاق بجامعة الملك فهد والشروط التي يجب استيفائها لذلك سنعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالجامعة وكيفية الالتحاق بها.

شروط القبول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للطلاب الدراسين باللغة العربية

أن يكون الطالب المتقدم بالطلب خريج شهادة الثانوية العامة شعبة (تخصص) علوم طبيعية من هذا العام الذي يتم التقدم به. ‏اجتياز الطالب اختبارات القدرات. ‏يشترط أن تكون هذه هي المرة الأولى لالتحاق الطالب المتقدم بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. ‏في حالة إذا كان الطالب مقيم في السعودية وغير حامل الجنسية السعودية ووالدته حاملة لها يمكن التحاقه. ‏اشتهار الطالب بالأخلاق الرفيعة والسلوك الجيد. ‏كذلك يجب استيفاء بعض الشروط الأخرى : أن تكون نسبة الثانوية العامة 20%.

نسبة معدل الثانوي التراكمي 30%.

أن تكون نسبة اختبارات القدرات وكذلك اختبارات التحصيلي 50%.

شروط القبول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة قسم لغات

ألا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 17 عام.

‏أن يكون الطالب المتقدم بالطلب خريج شهادة الثانوية العامة شعبة (تخصص) علوم طبيعية من هذا العام الذي يتم التقدم به.

‏في حالة الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من مدارس انترناشونال أو غير تابعة لجهات حكومية يجب إحضار شهادة موثقة من مدرسته الثانوية الحاصل منها على الشهادة وتكون حائزة على توقيع وزارة التعليم السعودية.

‏مجموع الطالب الموجود في شهادته الثانوية يجب أن يكون مسجلًا بالنسبة المئوية وليس غير ذلك.

‏اجتياز الطالب اختبارات القدرات المطلوبة.

‏يشترط أن تكون هذه هي المرة الأولى لالتحاق الطالب المتقدم بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

كيفية التقديم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الدخول إلى موقع جامعة الملك فهد الرسمي. ‏الضغط على خيار خدمة القبول الموحد في الجامعة. ‏يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة من رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف الجوال الخاص بالطالب وعنوان بريده الإلكتروني. إرفاق مستندات رسمية تثبت صحة البيانات التي تم إدخالها. ‏يحمل الطالب إمكانية كتابة التفاصيل الخاص باختبارات القدرات وكذلك اختبارات التحصيل. ‏الضغط على أيقونة تسجيل البيانات. ‏تصل للطالب رسالة تأكيد على بريده الإلكتروني.

الإجراءات المطلوبة عند قبول الطالب في الجامعة

تأكيد الطالب قبوله من خلال دخول على الرابط الخاص بذلك من خلال الضغط “هنا“. ‏بالإضافة لذلك يتم إكمال البيانات المطلوبة : إدراج اسم الطالب باللغة الإنجليزية المكتوبة في جواز السفر وشهادة الثانوية العامة.

تاريخ انتهاء بطاقة المواطن الشخصية أو الهوية الخاصة في حالة إذا كان الطالب مقيم.

تسجيل نوع فصيلة دم الطالب.

تاريخ الطالب ميلاديًا وهجريًا.

إذا كان الطالب أجنبي أو كان غير حامل الجنسية السعودية ووالدته حاملة لها يتم إدخال اسم الطالب باللغتين العربية والإنجليزية، ورقم الهوية، وتاريخ ميلاد الطالب ميلاديًا وهجريًا، استمارة نجاح، وصورة للطالب بخلفية بيضاء يرتدي فيها الزي السعودي بدون نظارات إذا كان الطالب يرتدي نظارة.

القبول في جامعة الملك فهد

لجميع الطلاب يمكنهم التقديم على الجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بكل سهولة من خلال الخطوات التي سبق وتم شرحها ويمكنك من خلال الفيديو معرفة الطريقة بكل سهولة أيضا.