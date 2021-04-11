شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يلتقي بفتيات دار الرعاية والحضانة الاجتماعية بالمنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - التقى أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم (الأحد)، بفتيات دار الرعاية الاجتماعية للبنات ودار الحضانة الاجتماعية، وذلك عقب عدد من الزيارات والجولات الميدانية التي قام بها على مقرات فرع وزارة الموارد البشرية في المنطقة.

واستمع خلال اللقاء إلى احتياجاتهن في عدد من الجوانب الصحية والجامعية الوظيفية السكنية، ووجه بتشكيل فريق عمل لتنفيذ وتلبية هذه الاحتياجات.