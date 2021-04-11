شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحدد آليات انعقاد الاختبارات النهائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حددت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل آليات انعقاد الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات للعام الجامعي ١٤٤٢هـ، وذلك باتباع الإجراءات الاحترازية والعمل على توفير الجو المناسب لأداء الاختبارات للطلاب والطالبات في الجامعة وذلك بما يضمن سلامة الطلبة.

من جانبه ذكر مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث باسم الجامعة م. طفيل بن يوسف اليوسف أنه بناء على التعليمات والإرشادات الاحترازية المقرة من الجهات المختصة، وبالاطلاع على الدليل الإرشادي لعودة آمنة للدراسة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وما اشتمل عليه من بروتوكولات ومنها البروتوكولات الخاصة بالاختبارات حيث تلتزم الجامعة وكافة منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والطلبة واللجان العاملة بأهمية قياس درجة الحرارة لجميع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وعدم السماح لمن تصل درجة حرارته إلى 38 درجة مئوية وأكثر من دخول مقر الكلية، وعدم السماح لمن لدية أعراض تنفسية (سعال، كحة) من دخول الكلية.

وشدد اليوسف على أهمية لبس الكمامة التي تغطي الأنف والفم طوال وجود الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في مقر الاختبار وفي مرافق الجامعة، وأن تعمل الكلية على جدولة الاختبارات على فترات مختلفة لتقليل أعداد الطلبة المتواجدين في الكلية في وقت واحد وترتيب أماكن الجلوس في قاعة الاختبار لتحقيق التباعد الجسدي (2م بين كل طالب وآخر)، وتوفير المعقمات عند مداخل قاعات الاختبارات، وتوجيه الطلاب والمراقبين بتعقيم اليدين قبل الدخول لقاعة الاختبار وعدم إحضار أي كتب أو مذكرات أو متعلقات شخصية إلى مقر الكلية وعدم تبادل الأقلام أو الآلة الحاسبة بين الطلاب، ويتولى كل طالب إحضار الأدوات اللازمة لتأدية الاختبار ومنع تجمع الطلاب منعاً باتاً داخل الكلية وفي مرافق الجامعة.

وأكد اليوسف أنه من ضمن الأعمال الاحترازية أن يتم توزيع أسئلة الاختبار على الكراسي قبل دخول الطلاب وتسجيل حضور الطلاب عن طريق المراقب ويتم تنبيه الطلاب بعدم إحضار الهاتف الجوال لقاعة الاختبار، وفي حال إحضاره يوضع الهاتف الجوال تحت الكرسي في وضع الإغلاق، كما تعمل لجان الصيانة والنظافة في الجامعة على تنظيف وتعقيم قاعات الاختبارات قبل كل اختبار.