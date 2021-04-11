شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاق «#رمضان_كريم» يتصدر الترند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشطت العديد من التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ضمن هاشتاق رمضان كريم ترحب بقدوم شهر رمضان المبارك وتشارك المشاعر الروحانية بين شريحة واسعة من المغردين.

حيث جاءت التغريدات بالعديد من الأفكار الخيرية الفعالة التي تدعوا المجتمع إلى مساعدة المحتاجين واحتساب الأجر بذلك، وبين المغردون أهمية استغلال الشهر الفضيل بالتقرب إلى الله والتزود بالطاعات والنوافل.

كما غرد آخرون بضرورة الاحتراز في هذا الشهر خاصة؛ لما للمناسبات الرمضانية وسُفر الإفطار والتجمعات العائلية دور في إحياء شهر الصوم، متمنين انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة.

وقالت إحدى المغردات : "اغتنموا فسحة أعماركم وقوة أبدانكم في الإقبال على الخيرات في رمضان، فإن لكل شيء سوقه.. وإن سوق الآخرة رمضان".