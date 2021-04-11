عاجل : تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جازان

وشدّد التحالف إلى أن محاولات المليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية ، مؤكداً في الوقت نفسه بأن التحالف سيتخذ كافة الاجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي.

اعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أن التحالف تمكّن من تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع