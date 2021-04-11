شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جازان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - - نتخذ الاجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي
- محاولات المليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
اعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أن التحالف تمكّن من تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة.
وشدّد التحالف إلى أن محاولات المليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية ، مؤكداً في الوقت نفسه بأن التحالف سيتخذ كافة الاجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي.